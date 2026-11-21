MN Cardinale: "Amo Rabiot, parliamo per il rinnovo. Krosche? Quando saremo pronti per fare un annuncio..."

Gerry Cardinale parla della trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot

Gerry Cardinale sempre più nel cuore del mondo Milan. Il proprietario del club, lasciando Milanello, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti facendo il punto della situazione in vista della prossima finestra di mercato e del rinnovo di Rabiot. Queste le sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di MilanNews.it:

Pronto per la prossima finestra di mercato?

“Sì, sono pronto. Siamo pronti. Stiamo lavorando molto. Stiamo parlando, discutendo… Il mercato di gennaio non è mai facile, no? Devi essere pronto ed opportunista. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, sempre a stretto contatto con mister Amorim e tutti qui a Milanello”.

Con Markus Krosche?

“So che siete molto attenti su Krosche, è un nome che gira da un po’ (sorride, ndr). Quando saremo pronti a fare un annuncio, lo faremo”.

E sul rinnovo di Rabiot?

“Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”.

Può essere un regalo di Natale per i tifosi?

“Anche per me (sorride, ndr). Assolutamente”.