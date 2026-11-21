L'analisi di Amorim: "Quando stiamo vincendo abbassiamo il livello in ogni aspetto"
Ruben Amorim nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Frosinone, gara in programma domani alle ore 18 a San Siro e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Di seguito si riporta un estratto di Ruben Amorim in cui propone un'analisi di un aspetto che secondo lui il Milan deve migliorare nel suo gioco. Le sue parole.
La sensazione è che la squadra faccia fatica nel finale a riprendere possesso della partita.
"Vado anche oltre: quando stiamo vincendo abbassiamo il livello in ogni aspetto della partita. Stiamo cercando di migliorare. Controlliamo meglio il secondo tempo rispetto al passato, ma dobbiamo migliorare. Credo sia un qualcosa di connesso al volume offensivo: se non creiamo quando stiamo vincendo allora andiamo un po' in difficoltà. Dobbiamo non solo gestire meglio, ma anche creare più occasioni per chiudere definitivamente la partita".
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