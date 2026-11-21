MN Jungdal: "Dida persona straordinaria: ho imparato tantissimo"

Andreas Jungdal, ex portiere del settore giovanile del Milan, parla con affetto di Nelson Dida che è stato suo preparatore in rossonero

L'ex portiere del settore giovanile del Milan, il danese Andreas Jungdal, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha ricordato alcune figure chiave del suo percorso milanista. Ha rammentato gli allenamenti con due signori della porta di oggi come Gigio Donnarumma e Mike Maignan, ma ha anche dedicato un pensiero a Nelson Dida, che è stato suo preparatore durante alcuni stagioni in rossonero. DI seguito l'estratto in cui parla dell'ex portiere brasiliano del Milan.

Il tuo preparatore dei portieri è stato niente meno che mister Nelson Dida, vincitore di due Champions League e portiere del Grande Milan.

“Innanzitutto è una persona straordinaria! Se non sbaglio è passato dalla Primavera alla prima squadra. Anche da lui ho imparato tantissimo, così come da Gigi Ragno ed Emiliano Betti, che erano anche loro preparatori dei portieri. Però che feeling con Dida, che era una vera e propria leggenda. Sono stati bei tempi…”

