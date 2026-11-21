MN Jungdal: "Ho imparato tanto sia da Donnarumma che da Maignan"

L'ex portiere del Milan Andreas Jungdal ricorda il periodo in rossonero e la possibilità di allenarsi con Donnarumma prima e Maignan poi

Nel corso della sua esperienza nel settore giovanile del Milan e come aggregato della prima squadra, il portiere danese Andreas Jungdal, oggi estremo difensore del Westerlo nel campionato belga, ha avuto modo di giocare e allenarsi sia con Gigio Donnarumma che con Mike Maignan. Si tratta di due dei portieri più forti del panorama mondiale e nell'intervista esclusiva concessa ai microfoni di MilanNews.it, Jungdal ha parlato di entrambi. Di seguito gli estratti delle sue dichiarazioni.

Protagonista di una grande serata, con un rigore parato. Hai imparato da Gigio come si parano i rigori?

“Sì, si può dire così (ride, ndr). Vabbè, ho imparato tanto da Gigio e pure da Mike. Insomma, da tutti i portieri del Milan! Allenarmi con loro due è stata una vera scuola per portieri.”



Hai imparato di più da Maignan o da Donnarumma?

“Vabbè, sono due portieri molto diversi. Secondo me Gigio sulla linea è un portiere incredibile, mentre Mike magari con la palla è più forte. Hanno qualità diverse e sono stato fortunato a imparare da tutti e due.”



Ti sei allenato due anni con Donnarumma, dal 2019 al 2021, e 18 mesi con Mike Maignan, dall'estate 2021 al gennaio 2023. Puoi dirci chi è più forte?

“Mah, io non posso dire chi è più forte (ride, ndr). Ma secondo me sulla linea Gigio è il numero uno al mondo! Ha un fisico enorme e un’esplosività impressionante. Però Mike è al Milan da oltre cinque anni ormai e ha vinto pure il campionato! Anche qui parliamo di un campione e lo ha dimostrato anche con la nazionale francese, facendo molto, molto bene…”