Il commento di Ruben Amorim sulle iniziative di Fondazione Milan

Ruben Amorim ha condiviso un suo personale commento sulle iniziative di Fondazione Milan, prima della conferenza stampa di sabato pomeriggio

Ruben Amorim ha aperto la conferenza stampa della vigilia della gara tra Milan e Frosinone con un pensiero sulle attività di Fondazione Milan. Prima della partita, infatti, ci sarà un momento dedicato proprio alle attività dell'ente benefico e soprattutto alle storie dei beneficiari che attraverso lo sport trovano occasioni di riscatto e benessere. Di seguito l'estratto con le parole di Ruben Amorime su Fondazione Milan.

Le iniziative del Club con Fondazione Milan:

"Come club abbiamo una grande responsabilità, e Fondazione Milan riflette i nostri valori. Vogliamo aiutare la comunità. Le nostre porte sono sempre aperte per accogliere questi ragazzi. È importante per i giocatori avere contatto con queste realtà differenti. Avere qua queste persone rende il nostro lavoro diverso, siamo contenti di averli qua: Milanello è anche il loro Milanello. Sono davvero contento della loro visita. Spero che domani sia una bella partita, contro una bella squadra, da vedere per loro domani".