Serie A, Malen show nella nebbia di Parma: la Roma travolge gli emiliani 5-1

Il risultato dell’anticipo delle 18:00 tra Parma e Roma.

Dopo due settimane di pausa questo pomeriggio è tornata in campo la Serie A. Le vittorie casalinghe di Lazio e Como contro Lecce e Cagliari hanno aperto la 12^ giornata che è continuata con il match delle 18 tra Parma e Roma. I giallorossi, in seguito alla vittoria dei rivali cittadini, erano chiamati a rispondere per non perdere troppo terreno in classifica.

È così è stato: la squadra di Gasperini, dopo un primo tempo complicato, ha trovato il gol con il solito Malen che sembrava aver messo la partita sui binari giusti. Il Parma però ha approcciato meglio il secondo tempo ed infatti al 54' ha trovato il pareggio. Pareggio che non ha destabilizzato i capitolini che, al contrario, si sono sciolti e hanno chiuso la partita in 9 minuti con due gol di Malen e con il gol di Mora ai quali si è aggiunto il 5° con il quarto gol personale dell'attaccante olandese. Giallorossi che si riportano al secondo posto a -2 dalla Lazio in attesa del match di domani tra Atalanta e Inter.

IL TABELLINO DEL MATCH

PARMA-ROMA 1-5

38' Malen

54' Elphege

68' Malen

71' Mora

77' Malen

90' Malen