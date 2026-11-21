Frattesi, parole al miele per Gattuso: “Mi ha salvato la vita”. E l’ex Milan risponde: “Tutto merito suo”

Le parole di Frattesi e Gennaro Gattuso nel post partita di Lazio-Cagliari 3-0

Davide Frattesi e la Lazio di Gennaro Gattuso sembrano non aver voglia di fermarsi. Anche oggi, nel match delle 15:00 contro il Cagliari, non c’è stata partita perché i biancocelesti hanno spazzato via i sardi con un netto 3-0. A segnare il gol che ha chiuso la partita è stato l’uomo simbolo di questa stagione, Davide Frattesi che, nel post partita, ha parlato così del suo allenatore.

“Siamo tipo migliori amici, ci scanniamo continuamente però gli voglio veramente bene. Quando dico che m'ha salvato la vita, è la verità. In un momento di dubbio, in cui poche persone credevano in me, lui ha avuto fiducia. Mi ha ridato entusiasmo, è una persona all'interno di un cerchio stretto, per cui farei qualsiasi cosa"

Gattuso ha così risposto alle parole del suo giocatore: "lo non ho salvato la vita a nessuno, Frattesi è un capoccione ed esagera sempre. Lui ha bisogno di affetto come tanti giocatori, ma poi deve anche prendere delle mazzate sui denti perché vuole giocare come dice lui ma non è facile. Il merito è suo, sono contento che ha segnato di sinistro, è una roba grossa”.