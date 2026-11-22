Capuano soddisfatto: “Amorim non sta facendo male, ora però serve recuperare in Europa”

Giovanni Capuano ha commentato l’operato del mister dei rossoneri Ruben Amorim fino a questo momento.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato l’operato del mister dei rossoneri Ruben Amorim fino a questo momento. Di seguito le sue parole.

“Ruben Amorim secondo me non sta facendo male nel complesso. È vero che in Europa il comportamento del Milan è ampiamente al di sotto delle attese e ora nelle quattro partite che restano della prima fase dell'Europa League avrà l'obbligo il Milan di raccimolare quella manciata di punti che servono per evitare l'umiliazione di una precoce eliminazione a gennaio che non avrebbe scusanti e e non sarebbe scusabile. Però in campionato, se si considera che Amorim sta cercando di insegnare al Milan un calcio che non faceva, ha una rosa che è incompleta, anche se ha dentro dei giocatori importanti, non si può dire non stia facendo bene”.