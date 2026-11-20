Ex Milan, Brahim firmerà un rinnovo di cinque anni con il Real Madrid

Brahim Diaz, ex giocatore del Milan, firmerà un contratto quinquennale con il Real Madrid

Nonostante le tante voci sul suo futuro, dato il poco impiego in una squadra piena zeppa di grandi campioni, Brahim Diaz continuerà la sua avventura con il Real Madrid e lo farà per molti anni a venire. Questa è l'indiscrezione riportata nel pomeriggio di venerdì da Fabrizio Romano che ha sottolineato come l'ex Milan abbia raggiunto un accordo con il club di Florentino Perez per un rinnovo quinquennale, rimarrà a Madrid fino al 2031.

Visto il poco spazio a disposizione, si credeva che Brahim Diaz potesse decidere di essere ceduto altrove, in una squadra dove avrebbe potuto giocare con continuità. E invece la decisione del calciatore con passaporto marocchino è quello di rimanere nel club dei suoi sogni. Il Real Madrid dal canto suo, in questi giorni, sta finalizzando una serie di rinnovi molto importanti: oltre a Brahim infatti sono stati chiusi anche quelli di Curtois, Tchouameni, Valverde e Arda Guler.