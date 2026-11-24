Tutta l'amarezza di Colombo dopo il grave infortunio al ginocchio: "Stare lontano dal campo e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più"

L'attaccante Lorenzo Colombo ha raccontato sui social tutta la sua amarezza dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Nella giornata di ieri, il Genoa ha comunicato che Lorenzo Colombo, ex attaccante del Milan, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Su Instagram, l'ex rossonero ha raccontato tutta la sua amarezza e tristezza per il grave infortunio subito che lo terrà fuori per tutto il resto della stagione: "È veramente difficile trovare le parole in un momento come questo. C’è tanta amarezza, inutile nasconderlo. Stare lontano dal campo, dai miei compagni e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più.

Non ti aspetti mai di dover affrontare qualcosa del genere, e accettarlo non è semplice. Ma ci sono cose che non possiamo controllare, e quello che possiamo scegliere è come affrontarle. So che mi aspetta un periodo difficile, fatto di pazienza, sacrifici e tanto lavoro. Ma so anche quanto amo questo sport e quanto desidero tornare a viverlo ogni giorno. Grazie di cuore a tutti per i messaggi, l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando. Ci vediamo presto".