Tonali non dimentica il Milan: "Vuol dire tante cose per me"

Sandro Tonali ha raccontato il suo amore per il Milan e la sua esperienza con la maglia rossonera

Sandro Tonali, centrocampista del Tottenham, ha parlato così della sua esperienza al Milan durante un'intervista a Fútbol Emotion Italia: "Ho due storie con il Milan. La prima è fino ai miei 20 anni, che non ero mai entrato nel mondo Milan con tutto me stesso; la seconda dai 20 in poi per i tre anni successivi. Ho fatto il tifoso per tanto tempo e giocavo, e poi quando le partite lo permettevano, magari c'era una partita a San Siro quando in Serie B giocavamo quasi sempre il sabato, tante volte andavamo a vedere. Ma perché è stata una cosa passata in famiglia da mio padre, quindi ce l'ho sempre avuta anche sin da bambino. E poi da 20 anni è cambiata, perché da giocatore non puoi mantenere lo stesso rapporto che hai con la squadra da tifoso. L'avevo fatto anche il primo anno, però la sentivo troppo, quindi dopo l'ho vissuta diversamente. Ma forse è stato ancora più bello perché hai messo il tifoso da una parte e hai iniziato a realizzare che io mi sono ritrovato lì di colpo nella squadra del cuore e in uno stadio come San Siro.

Il primo anno non è stato facile, mi sono trovato un po' in difficoltà. Però mi è andata bene anche dal punto di vista che giocavamo senza tifosi. Non era bello, ma per me personalmente come giocatore in quel momento lì mi faceva bene perché avevo una pressione in meno. Però tutto sommato è stato brutto perché quell'anno lì senza tifosi sembravano tutte amichevoli, non sembrava calcio. Il Milan vuol dire tante cose per me".