F.Inzaghi ricorda: "Ad Atene una delle notti più importanti della mia carriera. Dopo quella finale mi svegliavo di notte pensando fosse un sogno"

L'ex rossonero Filippo Inzaghi ha ricordato la finale di Champions di Atene del 2007 contro il Liverpool decisa da una sua doppietta

Il Milan sarà impegnato stasera ad Atene dove non ha ma vinto nella sua storia, se non nelle finali di Champions League, come per esempio quella del 2007 contro il Liverpool grazie ad una doppietta di Filippo Inzaghi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero e attuale allenatore del Palermo ha raccontato di quella serata: "Ad Atene ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, quindi è una città che associo a ricordi speciali e che per questo resterà sempre al mio cuore. Dei ricordi di quel Milan-Liverpool 2-1? L’attesa della gara: sapevo quanto fosse importante quella finale e sentivo che poteva essere una serata speciale. Il momento più forte è stato naturalmente il secondo gol. Un istante dopo ho capito che la coppa era davvero vicina. Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nel cuore della notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno".

Quel successo è arrivato qualche mese dopo la vittoria del Mondiale con l'Italia: "Sono due ricordi diversi perché hanno impreziosito entrambi la mia vita calcistica. Il trionfo al Mondiale è il riconoscimento massimo per qualsiasi calciatore. Atene, però, ha avuto un significato particolare anche per la storia del Milan: arrivavamo da una delusione (quella di Istanbul, ndr) che avevo vissuto da fuori, ovvero dalla tribuna (era infortunato, ndr), e finalmente potevo essere in campo per contribuire alla vittoria. Il destino mi ha dato una seconda opportunità ed è andata come tutti sapete... Non farei però una classifica tra le due notti di gloria perché sono traguardi che porto con me in modo diverso" spiega SuperPippo Inzaghi.