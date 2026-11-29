Sheva: "Ramos giocatore da Milan, ma deve dimostrare ancora tanto. Il consiglio che gli posso dare è..."
Intervistato da sportmediaset.it, Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha parlato così di Gonçalo Ramos: "Se Gonçalo Ramos è da Milan? È un giocatore che è stato scelto dalla società, un giocatore che è stato scelto per determinate caratteristiche. Penso in questo contesto è sicuramente un giocatore da Milan, però per la sua carriera deve dimostrare ancora tante cose. Il Milan è una grande società con obiettivi importanti e vediamo cosa farà, io gli auguro di raggiungere tutti i suoi obiettivi personali e gli obiettivi della società.
Che consiglio gli posso dare? Credere sempre e comunque in sé stesso e cercare di aiutare i compagni, cosa che sta già facendo. Ma ora deve cominciare anche a trovare intesa con loro e capire i loro movimenti. I piccoli particolari aiutano a trovarsi in campo meglio e a costruire un rapporto più positivo".
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