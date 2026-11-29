Sheva: "Ramos giocatore da Milan, ma deve dimostrare ancora tanto. Il consiglio che gli posso dare è..."

L'ex rossonero Andriy Shevchenko ha detto la sua su Gonçalo Ramos e gli ha voluto dare anche alcuni consigli

Intervistato da sportmediaset.it, Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha parlato così di Gonçalo Ramos: "Se Gonçalo Ramos è da Milan? È un giocatore che è stato scelto dalla società, un giocatore che è stato scelto per determinate caratteristiche. Penso in questo contesto è sicuramente un giocatore da Milan, però per la sua carriera deve dimostrare ancora tante cose. Il Milan è una grande società con obiettivi importanti e vediamo cosa farà, io gli auguro di raggiungere tutti i suoi obiettivi personali e gli obiettivi della società.

Che consiglio gli posso dare? Credere sempre e comunque in sé stesso e cercare di aiutare i compagni, cosa che sta già facendo. Ma ora deve cominciare anche a trovare intesa con loro e capire i loro movimenti. I piccoli particolari aiutano a trovarsi in campo meglio e a costruire un rapporto più positivo".