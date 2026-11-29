Joao Felix rivela: "Sogno ancora di tornare a giocare in Europa"
L'ex trequartista rossonero Joao Felix, attualmente in Arabia Saudita all'Al-Nassr, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Record nella quale ha raccontato di voler tornare a giocare in Europa: "Sogno ancora di tornare in Europa, non so se quest'anno o il prossimo o fra due. Ora sono concentrato su questa stagione all'Al-Nassr e poi da aprile-maggio vedremo... Dipende se trovo un buon progetto con buone idee di gioco e un buon allenatore che mi colloca nella posizione giusta.
Mi mancano solo Francia e Germania. Vorrei tornare in una grande d'Europa, che sia Spagna, Italia, Inghilterra, Francia o Germania. Ho giocato nelle grandi squadre e vorrei restare a quei livelli. Vediamo se qualcuno sarà interessato e poi prendere la decisione migliore" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.
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