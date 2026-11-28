Infinito Thiago Silva: a 42 anni arriva il nuovo rinnovo con il Fluminense

Thiago Silva rinnova per un altro anno con il Fluminense: contratto esteso con il club brasiliano fino al 31 dicembre 2027

Thiago Silva non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo. Il campione brasiliano, che ha lanciato la sua carriera europea con la maglia del Milan, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di un altro anno con il Fluminense. Giocatore davvero infinito che per un anno ancora difenderà i colori del club del suo cuore nel campionato brasiliano.

Il comunicato del Fluminense: "I tifosi lo hanno chiesto e O Monstro resta. Nella giornata di venerdì (27), il Fluminense ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto del difensore Thiago Silva. Il capitano del Tricolor ha firmato un nuovo legame valido fino al 31 dicembre 2027 e resterà nel club per un'ulteriore stagione.

Thiago Silva vanta complessivamente 229 presenze in tre diverse parentesi con la maglia del Fluminense, impreziosite da 19 gol e da un trofeo vinto, la Coppa del Brasile del 2007. Considerato uno dei più grandi difensori brasiliani di tutti i tempi, Thiago è cresciuto nel settore giovanile del club a Xerém, dove è rimasto dagli 11 ai 18 anni. O Monstro ha difeso per la prima volta la prima squadra del Tricolor tra il 2006 e il 2008, periodo in cui ha conquistato la Coppa del Brasile 2007 e ha contribuito a portare il Fluminense fino alla finale di Copa Libertadores nel 2008.

Ormai consacrato a livello mondiale, Thiago è tornato nel 2024 vestendo la maglia del Fluminense fino al termine dello scorso anno. È stato il capitano dello storico cammino della squadra nel Mondiale per Club FIFA 2025, quando il Tricolor ha raggiunto le semifinali del torneo negli Stati Uniti superando autentici giganti del calcio mondiale. Quest'anno ha fatto ritorno al club per scrivere un ultimo capitolo di una storia che non avrà mai fine".