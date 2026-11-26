El Shaarawy ricorda gli anni al Milan: "È stato un bel periodo, ma è capitato tutto così in fretta..."

Un estratto delle parole dell'ex numero 92 rossonero, oggi leader del Genoa di Daniele De Rossi

Dall’infanzia al Ferraris insieme al papà tifoso, passando per i capitoli con la sua squadra del cuore, il Milan, passando poi anche da Monaco, Roma, Shanghai Shenhua e ancora Roma fino al ritorno nel suo Genoa. Stephan El Shaarawy si racconta così in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue parole sull'avventura avuta con la maglia rossonera:

EL SHAARAWY RICORDA GLI ANNI AL MILAN

"Io, Niang e Mario? Le tre creste? (ride ndr.) è stato un bel periodo perchè eravamo giovani ed avevamo grande entusiasmo, ma c'erano anche grandi aspettative su di noi. E' capitato tutto così in fretta, e quell'anno lo ricordo molto intenso perchè arrivarono anche i primi contratti con gli sponsor, le prime copertine. Ti trovi dentro un mondo molto più grande di te e che sicuramente non è facile gestire.

"L'aiuto della mia famiglia è stato fondamentale, l'appoggio e l'equilibrio che mi davano. Il ragazzo che a 20 anni è arrivato nel Milan ed è stato capocannoniere, mi aspettavo qualcosa di più? Forse, ma sono soddisfatto della carriera che ho fatto.

"Il secondo anno al Milan è stato quello più bello della mia carriera, ma negli altri due anni successivi ho avuto due infortuni che mi hanno tenuto fuori per tantissimo tempo. C'era molta frustrazione perchè quando non giochi per così tanto tempo poi non è facile ripartire. Decisi di lasciare il Milan e l'Italia perchè era il momento giusto per farlo, nella mia situazione...".