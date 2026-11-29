Sheva: "Il Milan deve lottare sempre per lo scudetto. Europa League? Devono crederci"
In merito agli obiettivi stagionali del Milan, l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha dichiarato ai microfoni di sportmediaset.it: "Se c'è anche il Milan nella corsa Scudetto? Il Milan deve essere sempre in lotta per lo Scudetto, perché è una società con un nome così forte e con grandi tifosi che gli stanno dietro. Il Milan deve sempre puntare a vincere lo Scudetto. Andare avanti in Europa League? Il Milan deve crederci. Quando tu cominci a fare risultati e ottieni una vittoria in rimonta come quella che il Milan ha fatto ad Atene è sempre un passo in più. Ci sono ancora partite difficili, però il Milan deve crederci".
Sheva ha poi parlato anche di Gerry Cardinale, patron del Milan che ora è molto vicino alla squadra rossonera: "È molto importante, penso che sia una cosa positiva per la squadra e per i tifosi che il proprietario sia più coinvolto con la squadra. Io mi ricordo ai tempi di Berlusconi che lui era sempre presente, veniva alle partite, veniva a parlare con i giocatori. La sua presenza si sentiva tanto e i suoi consigli erano sempre utili".
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