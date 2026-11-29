Sheva: "Il Milan deve lottare sempre per lo scudetto. Europa League? Devono crederci"

L'ex rossonero Andriy Shevchenko ha parlato degli obiettivi stagionali del Milan di Ruben Amorim tra campionato ed Europa League

In merito agli obiettivi stagionali del Milan, l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha dichiarato ai microfoni di sportmediaset.it: "Se c'è anche il Milan nella corsa Scudetto? Il Milan deve essere sempre in lotta per lo Scudetto, perché è una società con un nome così forte e con grandi tifosi che gli stanno dietro. Il Milan deve sempre puntare a vincere lo Scudetto. Andare avanti in Europa League? Il Milan deve crederci. Quando tu cominci a fare risultati e ottieni una vittoria in rimonta come quella che il Milan ha fatto ad Atene è sempre un passo in più. Ci sono ancora partite difficili, però il Milan deve crederci".

Sheva ha poi parlato anche di Gerry Cardinale, patron del Milan che ora è molto vicino alla squadra rossonera: "È molto importante, penso che sia una cosa positiva per la squadra e per i tifosi che il proprietario sia più coinvolto con la squadra. Io mi ricordo ai tempi di Berlusconi che lui era sempre presente, veniva alle partite, veniva a parlare con i giocatori. La sua presenza si sentiva tanto e i suoi consigli erano sempre utili".