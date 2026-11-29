News Pisacane: "Amorim preoccupato? Non abbassiamo le antenne, immagino come funziona il giochino..."

La conferenza stampa di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari che domani sera alle 20.45 affronterà il Milan nel posticipo della 13esima giornata

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari che domani sera affronta il Milan nel posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo del club sardo. Tutte le sue dichiarazioni, raccolte dai colleghi di Tuttocagliari.net.

CAGLIARI, LE PAROLE DI PISACANE IN CONFERENZA

Come si può fare male al Milan?

"Mettendo in campo la propria qualità. Il Milan è forte, ha una rosa importante, ha un allenatore forte ed è impensabile fare punti se non si mette in campo qualcosa in più".

Quanto è importante l'abbondanza in rosa?

"È importante perché dà più scelte, ma crea anche più preoccupazioni a un allenatore. Abbiamo giocatori che sono stati fermi a lungo e bisogna capire come stanno. Ogni situazione va analizzata in modo soggettivo".

Mina potrebbe giocare se stesse bene?

"Sì, può essere una di quelle partite dove lui può far valere la sua presenza, la sua leadership, però bisogna capire tante altre cose. In rifinitura vedremo come sta fisicamente, ma questo non vuol dire che parte dal 1'. Questo è un qualcosa in più che mi permette di fare altre valutazioni".

Cosa avete fatto per dare più energia a un attacco che segna poco?

"Abbiamo cercato di responsabilizzare i ragazzi, loro sanno che hanno buttato alle ortiche delle occasioni nitide, ma è anche una questione di momento. La squadra produce, ma non finalizzo, i numeri sono lì e dicono questo. Anche le altre squadre che giocano per il nostro obiettivo hanno le stesse difficoltà, a parte il Frosinone".

Winks può partire titolare?

"Se sarà della partita potrebbe partire dal 1'. La sua assenza si è fatta sentire perché ha delle caratteristiche geometriche che ha lui in rosa, anche se a me è piaciuto come lo ha sostituito Romano, soprattutto a Como".

Grandu si è guadagnato una chance...

"Grandu si è dimostrato un giocatore che si è guadagnato una possibilità e di poter stare in questa rosa. I compagni credono in lui e io inizierei a pensare che è un calciatore da prendere in considerazione come tutti gli altri"

Che Milan ti aspetti domani?

"Mi aspetto una squadra che viene per fare risultato pieno, anche se Amorim ha detto di essere preoccupato, questo non ci deve fare abbassare le antenne perché immagino come funziona questo giochino e spero che i ragazzi recepiscano il messaggio in maniera diversa. Se pensiamo di trovare un Milan stanco sbagliamo. Noi dobbiamo fare tutto per portare a casa un risultato positivo".

Adopo e Mendy come stanno?

"Adopo ha raggiunto uno step importante in termini di presenze e a livello tecnico e tattico è un giocatore molto importante. E' difficile sostituirlo per le sue caratteristiche. Si è sempre allenato la squadra a parte un giorno e penso possa esserci domani. Mendy ha rinunciato ai giorni per curarsi e speriamo di averlo in gruppo".

Qual è il giocatore più difficile da fermare?

"Il Milan ha tanti calciatori a cui devi prestare la massima attenzione. Anche Goncalo Ramos e Cisse sono pericolosi. Penso a Rabiot, a Jashari se dovesse mancare Modric. Hanno un parco giocatori di grandissimo livello, anche dietro hanno giocatori come Gila. È difficile pensare di fermarne solo uno. Dobbiamo fare una partita importante per cercare di limitarli e sfruttare quello che poi creeremo".