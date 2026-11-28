Qui Cagliari, il report dell'allenamento della squadra di Pisacane
Il Milan dovrà aspettare un po' di più questo weekend per scendere in campo, non senza un minimo di sollievo: per la squadra di Ruben Amorim, che scenderà in campo lunedì sera alle ore 20.45, c'è un giorno extra per preparare la gara dopo l'impegno comunque molto provante di Atene in Europa League. Di fronte si troverà il Cagliari di mister Pisacane, squadra non banale specialmente in casa. Di seguito il report dell'allenamento odierno del club sardo che domattina tornerà in campo prima della conferenza dell'allenatore.
Il report completo dell'allenamento del Cagliari a due giorni dalla sfida contro il Milan: "Meno due giorni al match dell’Unipol Domus contro il Milan, posticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 30 novembre. Rossoblù in campo oggi al CRAI Sport Center agli ordini di mister Pisacane e del suo staff, impegnati in lavori di attivazione e in una serie di esercitazioni tecniche.
Domani, domenica 29, nuova seduta fissata al mattino. Al termine dell’allenamento il Mister incontrerà i media per presentare la gara: appuntamento alle 12.30, diretta streaming sul canale YouTube del Club".
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