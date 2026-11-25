Olympiacos, Jota Silva parole al miele per il Milan: "Squadra che tutti rispettiamo"

Parole al miele da parte della stella dell'Olympiacos, Jota Silva, nella vigilia di gara che vedrà domani sera i greci proprio contro il Milan del tecnico portoghese. L'esterno portoghese ha presentato così a gianlucadimarzio.com la gara di Europa League contro il Milan. Ecco un estratto delle sue parole:

"Sarà una grande partita, tra due squadre che di solito giocano la Champions. Il Milan è un avversario attrezzato e con una storia straordinaria: è una squadra che tutti rispettiamo. Siamo due squadre storiche e importanti: anche loro, come noi, stanno disputando una buona stagione. In Europa League il Milan ha solo tre punti? Vorranno sicuramente lottare per passare il turno in Europa. Hanno giocatori di qualità eccelsa, tra cui molti nazionali e tanti elementi di grande esperienza. Amorim è un allenatore fantastico e non ha bisogno di presentazioni...".