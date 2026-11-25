Cagliari, Trepy: "Milan squadra fortissima, ma vogliamo dire la nostra con le nostre qualità"

Yael Trepy, attaccante del Cagliari, ha parlato anche della prossima partita dei sardi contro il Milan

Yael Trepy, attaccante del Cagliari, ha parlato a margine della consegna dei Premi USSI Sardegna 2026. Queste le sue dichiarazioni riportato dal sito ufficiale del club sardo sul suo rientro in campo e sulla prossima gara contro il Milan:

IL RIENTRO IN CAMPO

"Non vedevo l’ora di tornare in campo e giocare nuovamente a calcio, dopo tanto tempo lontano dal terreno di gioco. Stare fuori è stato difficile, sentivo dentro di me un fuoco e ritrovare il prato verde, a Roma contro la Roma, è stato fondamentale. Ringrazio tutte le persone che mi sono rimaste vicine in questi mesi, dentro e fuori dal Cagliari Calcio, a partire dai tifosi. Il Presidente, il Mister, i Direttori e il mio entourage mi hanno aiutato tantissimo a rimanere focalizzato sull’obiettivo e sul lavoro con il gruppo".

VERSO IL MILAN

"Affrontiamo una squadra fortissima, tra le migliori del campionato. Si gioca gara dopo gara: si parte dallo 0-0 e prepareremo la partita al meglio per provare a vincere anche questa volta. Ci manca un po’ il gol, non saprei dire quale sia la ragione. Stiamo lavorando per segnare di più e concretizzare le occasioni. Vogliamo dire la nostra con le nostre qualità, come abbiamo sempre fatto. Undici punti di differenza sono tanti, ma contro Inter, Roma, Como e altre grandi squadre siamo stati all’altezza della situazione".