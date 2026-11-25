Cagliari, Trepy: "Milan squadra fortissima, ma vogliamo dire la nostra con le nostre qualità"
Yael Trepy, attaccante del Cagliari, ha parlato a margine della consegna dei Premi USSI Sardegna 2026. Queste le sue dichiarazioni riportato dal sito ufficiale del club sardo sul suo rientro in campo e sulla prossima gara contro il Milan:
IL RIENTRO IN CAMPO
"Non vedevo l’ora di tornare in campo e giocare nuovamente a calcio, dopo tanto tempo lontano dal terreno di gioco. Stare fuori è stato difficile, sentivo dentro di me un fuoco e ritrovare il prato verde, a Roma contro la Roma, è stato fondamentale. Ringrazio tutte le persone che mi sono rimaste vicine in questi mesi, dentro e fuori dal Cagliari Calcio, a partire dai tifosi. Il Presidente, il Mister, i Direttori e il mio entourage mi hanno aiutato tantissimo a rimanere focalizzato sull’obiettivo e sul lavoro con il gruppo".
VERSO IL MILAN
"Affrontiamo una squadra fortissima, tra le migliori del campionato. Si gioca gara dopo gara: si parte dallo 0-0 e prepareremo la partita al meglio per provare a vincere anche questa volta. Ci manca un po’ il gol, non saprei dire quale sia la ragione. Stiamo lavorando per segnare di più e concretizzare le occasioni. Vogliamo dire la nostra con le nostre qualità, come abbiamo sempre fatto. Undici punti di differenza sono tanti, ma contro Inter, Roma, Como e altre grandi squadre siamo stati all’altezza della situazione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan