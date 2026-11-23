Piove sul bagnato in casa Napoli, lesione al bicipite femorale sinistro per Vergara: salta il Milan
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Antonio Vergara ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Salta il Milan.
Piove sul bagnato in casa Napoli a livello di infortuni. Nell'ultima partita casalinga vinta 1-0 contro il Torino infatti, al 13' del primo tempo il giovane talento Antonio Vergara ha abbandonato il campo in lacrime per un infortunio che, fin dai primi istanti, sembrava poter essere abbastanza serio.
Ed infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali sostenuti questa mattina hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono lunghi: l’azzurro rischia di star fuori tre mesi. Automaticamente, il giocatore in maglia 26, salterà sicuramente il match contro il Milan in programma domenica 13 dicembre.
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