Milan-Frosinone, è Calò il pericolo numero uno per Amorim

Una partita da non sottovalutare quella in programma stasera tra Milan e Frosinone. I ragazzi di Alvini sono la squadra rivelazione della stagione. Così, i rossoneri dovranno dimostrare ancora una volta la propria superiorità contro le cosidette piccole. Ma attenzione, non sarà facile: il Frosinone può contare su un giocatore che sta vivendo un magic moment importante:

FROSINONE: ATTENZIONE CALO'

Solo Matías Soulé (80) ha preso parte a più sequenze terminate con un tiro rispetto a Giacomo Calò (76) in questa Serie A; il giocatore degl Frosinone ha segnato cinque gol nel torneo in corso e solo un centrocampista ha realizzato più reti nelle prime 12 giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa nell’era dei tre punti a vittoria: Hidetoshi Nakata con il Perugia nel 1998/99 (sei). Inoltre, solo la Juventus (79) ha effettuato più tiri dalla distanza rispetto al Frosinone (77) in questa Serie A; dall’altro lato, il Milan è la squadra che ha tentato meno conclusioni da fuori area (30) e quella che in percentuale ha concesso più tiri dall’esterno dell’area rispetto al totale subito, il 44%.

GLI ULTIMI PRECEDENTI

Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), segnando sempre almeno due gol, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (3N); l’ultima volta che ha realizzato più di una rete in più partite consecutive in una stagione di Serie A risale al periodo tra settembre 2020 e gennaio 2021, arrivando addirittura a 15, e nonostante il Frosinone sia rimasto imbattuto in tre delle cinque trasferte di questo campionato (1V, 2N), ha trovato il successo in appena due delle ultime 27 gare esterne disputate in Serie A (incluse precedenti partecipazioni), a fronte di 10 pareggi e 15 sconfitte.