Eurorivali, anche l'Olympiacos in campo domani alle ore 18

Il prossimo avversario del Milan in Europa League, l'Olympiacos, giocherà domani in contemporanea al Milan in campionato

Il Milan domani riprende le fila con la sua stagione, in campionato contro il Frosinone a San Siro. Un impegno altrettanto importante, però, è quello che arriverà subito dopo, giovedì 26 novembre alle ore 18.45: il Milan sarà ad Atene per affrontare l'Olympiacos, nella quinta gara della League Phase di Europa League che è diventata già decisiva per la formazione di Ruben Amorim che nelle prime quattro giornate ha collezionato tre sconfitte e una sola vittoria. Sostanzialmente, al giro di boa della prima fase, il Milan ha già le spalle al muro.

Prima dell'incontro in Europa League, domani scenderà in campo anche l'Olympiacos stesso, prossimo avversario rossonero. La squadra allenata dallo spagnolo Imanol Alguacil giocherà esattamente nello stesso momento del Milan: domani alle ore 18. L'impegno è relativo al campionato greco, la Super League, e l'avversario sarà l'Iraklis che verrà a fare visita al Pireo. Al momento, nel campionato locale, l'Olympiacos è secondo a 4 punti dai rivali cittadini del Panaithinaikos, mentre l'Iraklis si trova in nona posizione.