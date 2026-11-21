Frosinone, i convocati verso il Milan: Alvini ne recupera tre
Il Frosinone, avversario domani del Milan alla ripresa dopo la sosta nella dodicesima giornata di campionato che si giocherà a San Siro alle ore 18, ha diramato la lista dei convocati. L'allenatore dei ciociari Massimiliano Alvini ha convocato 24 calciatori per la trasferta milanese, recuperando tre elementi importanti come i difensori Calvani e Terzi, oltre che il centrocampista Cichella. Assenti come previsto sia Bracaglia (squalificato) che Raimondo (infortunato).
"Sono 24 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Milan – Frosinone in programma domani alle 18.00 allo Stadio ‘San Siro’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori:
Akpoguma, Amey, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti:
Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti:
Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin, Birligea".
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