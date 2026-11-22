Frosinone, Alvini: "C'è da fare la partita nel miglior modo possibile. Siamo qui per determinare"

Le dichiarazioni di Alvini ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Milan-Frosinone

Nel pre partita di Milan-Frosinone, sfida valida per la 12esima giornata di Serie A Enilive, Massimiliano Alvini è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Sky Sport per presentare la sfida contro il Diavolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Complimenti per quanto di bello ci fate vedere. Oggi non c'è un aprima punta

"La disponibilità dei calciatori è tutta, la relazione che tu hai con loro. Quello è fondamentale. Oggi è una scelto per andare più in alto possibile, per correre in avanti".

Non conta il modulo, ma i compiti

"Cambia la strategia di gara ma i principi sono gl stessi. Voggliamo correre in avanti con i difensori e non indietro con i centrocampisti. Ci proviamo, siamo consapevoli di quello che ci aspetta. Proveremo a fare la nostra partita e a determinare in campo".

Il Milan è una squadra che sa uscire palla al piede

"Il Milan è una squadra che palleggia in orizzontale e poi viene fuori. L'importante è avere idee".

Per alcuni è un orgoglio, non avendo mai giocato a San Siro

"Vieni qua per giocare, non per vedere lo spettacolo. Vieni qua per fare punti. Sono contento per i ragazzi, ma c'è da determinare anche oggi. C'è da fare la partita nel miglior modo possibile".