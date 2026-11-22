Frosinone, tutti i numeri verso la sfida contro il Milan: un dato preoccupa i rossoneri

Manca poco per Milan-Frosinone, in programma stasera a San Siro alle 18.00. Una gara da non sottovalutare per i rossoneri, poichè i ragazi di Alvini rappresentano la vera e propria squadra rivelazione della stagione:

FROSINONE, TUTTI I NUMERI DEI PROSSIMI AVVERSARI DEL MILAN

Nonostante il Frosinone sia rimasto imbattuto in tre delle cinque trasferte di questo campionato (1V, 2N), ha trovato il successo in appena due delle ultime 27 gare esterne disputate in Serie A (incluse precedenti partecipazioni), a fronte di 10 pareggi e 15 sconfitte. Inoltre, è la squadra che ha effettuato più contropiedi in situazioni di vantaggio in questa Serie A: 22, almeno il doppio rispetto a ogni altra squadra. Dall’altra parte, il Milan è l’unica formazione che non ha concesso neanche un contropiede quando è stata sotto con il punteggio nel torneo in corso.

Solo Matías Soulé (80) ha preso parte a più sequenze terminate con un tiro rispetto a Giacomo Calò (76) in questa Serie A; il giocatore degl Frosinone ha segnato cinque gol nel torneo in corso e solo un centrocampista ha realizzato più reti nelle prime 12 giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa nell’era dei tre punti a vittoria: Hidetoshi Nakata con il Perugia nel 1998/99 (sei). Sempre il Frosinone, per concluere ha vinto sei gare di questo campionato, a fronte di due pareggi e tre sconfitte; solo tre squadre neopromosse negli ultimi 40 anni hanno registrato più successi nelle prime 12 partite stagionali in Serie A: il Bari 1994/95 (sette), il Chievo nel 2001/02 (sette) e l’Hellas Verona nel 2013/14 (sette).