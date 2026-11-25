Olympiacos, Jota Silva presenta la gara contro il Milan: "Hanno giocatori di qualità eccelsa. E Amorim è un allenatore fantastico"

L'attaccante dell'Olympiacos Jota Silva ha presentato la partita di Europa League contro il Milan

Jota Silva, esterno d’attacco dell'Olympiacos, ha presentato così a gianlucadimarzio.com la gara di Europa League contro il Milan: "Sarà una grande partita, tra due squadre che di solito giocano la Champions. Il Milan è un avversario attrezzato e con una storia straordinaria: è una squadra che tutti rispettiamo. Siamo due squadre storiche e importanti: anche loro, come noi, stanno disputando una buona stagione. In Europa League il Milan ha solo tre punti? Vorranno sicuramente lottare per passare il turno in Europa. Hanno giocatori di qualità eccelsa, tra cui molti nazionali e tanti elementi di grande esperienza. Amorim è un allenatore fantastico e non ha bisogno di presentazioni.

In questa stagione il Milan ha mostrato grande pericolosità offensiva, mantenendo l'equilibrio in ogni fase di gioco. Dovremo essere ordinati in fase difensiva, ma anche pragmatici e intelligenti quando attaccheremo la loro porta: sappiamo che servirà cinismo sulle occasioni che creeremo. Con umiltà, ci faremo trovare pronti per fare una buona prestazione contro un avversario forte. Siamo carichi per i progressi che stiamo facendo ultimamente.

Sento che siamo maturati molto come gruppo, ci conosciamo sempre meglio e ci troviamo a nostro agio con la filosofia di gioco dell'allenatore. Stiamo vivendo un buon momento, ma non ci facciamo illusioni: questo club ci chiede di lavorare sempre al massimo e non possiamo permetterci mai di rilassarci. Dobbiamo continuare a lavorare e a inseguire i nostri obiettivi, passando in primis dalla partita di giovedì”.