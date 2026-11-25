Olympiacos, Gonzalez: "Bisogna sempre puntare alla vittoria, altrimenti che senso ha competere?"

Il giocatore dell'Olympiacos Armando Gonzalez ha commentato l'ottimo inizio di Europa League della squadra greca

Il sito della UEFA riporta alcune dichiarazioni di Armando Gonzalez, attaccante dell'Olympiacos che domani affronterà il Milan ad Atene: "Giocare la mia prima partita di Europa League è stato incredibile: l'inno, il pallone, il logo del torneo sulla mia maglia. È stato davvero speciale per me perché siamo cresciuti guardando quelle partite in TV. In Messico, tutte le partite UEFA vengono trasmesse nel pomeriggio, quindi le guardavamo dopo la scuola. Perciò, per me, è stato davvero emozionante pensare a tutti i giovani e i bambini che erano a scuola a guardare quelle partite, proprio come facevo io alla loro età. Solo che ora, erano loro a guardare me.

Penso che finora abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo affrontare una partita alla volta e, se non avessimo l'obiettivo di vincere, non credo che valga la pena giocare. Bisogna sempre puntare alla vittoria, altrimenti che senso ha competere? E noi abbiamo l'obiettivo di vincere, di lottare, perché credo che possiamo farcela, abbiamo la squadra e la qualità per lottare".