Papin e l'aneddoto su Berlusconi: "Mi mandò un elicottero..."

Jean-Pierre Papin, ex calciatore del Milan e Pallone d'Oro, ha parlato così in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue parole sul Milan di Silvio Berlusconi:

"Un giorno mi chiamò Berlusconi che mi voleva al Milan, ma furono i dirigenti del Napoli a venire a casa, in modo molto cerimonioso. Poi fui invitato a Villa d’Este sul lago di Como da Berlusconi che mi mandò a prendere in elicottero, per portarci ad Arcore, in una villa di un lusso che non ho mai visto altrove, con un Rembrandt e un Caravaggio appesi al muro, ma anche le repliche di tutti i trofei del Milan. Berlusconi si mise al piano per cantare in francese un pezzo di Gilbert Becaud. Poi in elicottero andammo a San Siro per vedere Milan-Lazio e annunciò il mio acquisto per la stagione seguente. Mi regalò un orologio e un’orchidea d’argento per mia moglie, ma anche delle cravatte del Milan: firmai il contratto e rientrammo a Marsiglia".