Lispia, Nkunku ha le idee chiare sul suo futuro: "Mi immagino di restare qui a lungo"

Christopher Nkunku, passato in estate dal Milan al Lispia, spera di restare a lungo nel club tedesco dove si trova molto bene

Christopher Nkunku, dopo essere stato messo in estate sul mercato dal Milan, ha deciso di tornare al Lipsia, club nel quale aveva già militato dal 2019 al 2023. Con la maglia del club tedesco, l'attaccante francese ha iniziato bene la stagione visto che ha segnato quattro gol in sei partite. Intervistato dalla Bild, il giocatore, che è tornato in Germania in prestito con diritto di riscatto, ha commentato così il suo trasferimento al Lipsia:

"Sono molto felice. Mi trovo molto bene in città e nel club. Certo, posso benissimo immaginare di rimanere più a lungo. Ho vissuto momenti molto significativi della mia carriera e della mia vita a Lipsia e con I'RB Lipsia. Mi sono davvero divertito in quei quattro anni. Prima di tutto, i club dovranno raggiungere un accordo a fine stagione. Quindi non dipende solo da me" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.