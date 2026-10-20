Papin: "Quando arrivai al Milan, fui invitato nella villa di Berlusconi e vidi un lusso mai più visto altrove"

In una recente intervista rilasciata per la Gazzetta dello Sport, l'ex stella francese e del Marsiglia Jean-Pierre Papin ha ricordato il suo arrivo al Milan, spiegando il bel rapporto avuto con lo storico Presidente Silvio Berlusconi. Questo un estratto interessante delle sue parole e ricordi legati a quegli anni italiani vissuti con la maglia rossonera:

PAPIN RICORDA BERLUSCONI E L'ARRIVO AL MILAN

"Fui invitato da Berlusconi a Villa d’Este sul lago di Como, con lui che mi mandò a prendere in elicottero, per portarci ad Arcore, in una villa di un lusso che non ho mai visto altrove, con un Rembrandt e un Caravaggio appesi al muro, ma anche le repliche di tutti i trofei del Milan. Berlusconi si mise al piano per cantare in francese un pezzo di Gilbert Becaud. Poi in elicottero andammo a San Siro per vedere Milan-Lazio e annunciò il mio acquisto per la stagione seguente. Mi regalò un orologio e un’orchidea d’argento per mia moglie, ma anche delle cravatte del Milan: firmai il contratto e rientrammo a Marsiglia".