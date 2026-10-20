Buon compleanno Stefano Pioli! Oggi l'ex allenatore rossonero in visita al Como
Tanti auguri, Stefano Pioli! L'ex allenatore del Milan, capace di portare il club rossonero a vincere lo Scudetto nel 2022, oggi festeggia il compleanno e spegne 61 candeline. In rossonero il tecnico di Parma è rimasto per cinque stagioni totalizzando un totale di 240 panchine. Il bilancio complessivo recita così: 132 vittorie, 56 pareggi e 52 sconfitte. Anche il club milanista, questa mattina sui social, ha voluto dedicare un pensiero all'ex tecnico: "Evviva te, Stefano!"
Intanto, come viene riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, oggi Stefano Pioli ha deciso di festeggiare con una visita al centro sportivo del Como. Il tecnico ex Milan è ospite di Cesc Fabregas e della sua squadra nella mattinata della vigilia del terzo impegno di Champions League, domani alle 18.45 sulle rive del lago contro il Manchester United.
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