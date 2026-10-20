Pellegatti: "Non ricordo due partite di seguito all'estero: Milan, unica squadra italiana"

Il commento di Carlo Pellegatti sul calendario molto fitto del Milan, non fortunato neanche dal punto di vista degli spostamenti in aereo

Dieci giorni fa il Milan giocava a Reggio Emilia, qualche giorno dopo si è dovuto imbarcare per l'Austria, destinazione Salisburgo, dove ha giocato la seconda giornata di Europa League. Il ritorno è stato fissato la mattina dopo la gara: weekend a Milano per la partita contro l'Atalanta e poi mercoledì nuova partenza verso l'estero, questa volta l'Inghilterra dove giovedì il Diavolo sfida il Bournemouth. Di seguito si riportano le dichiarazioni di Carlo Pellegatti in merito al calendario del Milan, pronunciate sul suo canale YouTube.

Carlo Pellegatti ha commentato così il calendario fitto, e poco favorevole dal punto di vista degli spostamenti, del Milan in questo periodo della stagione: "Io seguo il Milan da una vita e non ricordo due partite di seguito in terra straniera una dietro l'altra. Siamo l'unica squadra italiana che ha due partite i due giovedì, tutte e due fuori in trasferta. Che sfortuna che abbiamo, che bieca sfortuna! Che karma negativo che abbiamo, che karma tremendo, care amiche e cari amici: unica squadra italiana ad avere due trasferte".