De Grandis: "È un Milan che ha potenziale ma che deve ancora lavorare"

Milan-Atalanta 3-2, prestazione a due facce dei rossoneri. Tre quarti di gara estremamente positivi, poi un crollo totale nell'ultimo spezzone con l'Atalanta che ha addirittura rischiato di pareggiare dopo essere stata dominata per più di un'ora. Un calo fisico e mentale che ha preoccupato l'ambiente, ma che comunque non cancella tutto quanto di buono fatto fino al gol di Mario Gila. Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport 24, ne parla così:

"Vedi i due gol, il palo più l’altra occasione clamorosa dell’Atalanta e ti chiedi cosa sia successo. Evidentemente lo stesso Amorim deve lavorare, qualcosina da limare per il Milan ancora c’è: nell’atteggiamento, nella capacità difensiva, nella gestione del centrocampo. Tanto è vero che alla fine Rabiot si arrabbia. Nell’intervista dice addirittura che non sa se meritavano di vincere, che non si può smettere di giocare. Lì è importante la gestione dei tempi e il non lasciare sempre l’iniziativa agli avversari. È un Milan che ha potenziale, sono convinto che abbia potenziale per arrivare tra le prime quattro, - per lo scudetto penso di no - ma è un Milan che deve ancora lavorare. L’Atalanta dal primo gol in poi ha giocato solo lei. E questo è un problema”.