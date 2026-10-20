Ordine critico: la pungente analisi del finale di gara del Milan contro l'Atalanta
Un bellissimo Milan per più di un'ora di partita, vince con merito per 3-2 contro l'Atalanta. I rossoneri, dopo una prima parte di gara quasi perfetta, hanno perso rischiato di buttare tutto al vento complicandosi la vita nel finale e rimettendo quindi in gioco i nerazzurri, fino al 60' mai in partita. Un rilassamento pericoloso, analizzando molto bene dal noto giornalista ed opionionista televisivo Franco Ordine. Questo un interessante estratto del suo editoriale per il Corriere dello Sport:
ORDINE PUNGENTE: "NON SI PUO' CROLLARE COSI' NEL FINALE"
"La maturità vuol dire non solo migliorare l'organizzazione difensiva, già sottoposta a qualche pericolo nella prima parte, ma tradire la sicurezza che i team di livello dimostrano proprio durante le curve a gomito delle loro partite. Con il Milan davanti 3-0, meritando tutto il bottino, non si può immaginare l'altro Milan che improvvisamente retrocede metro dopo metro, che annaspa forse anche assalito dalla fatica dopo il viaggio in Austria ma che soprattutto, nell'area di rigore, non ha il controllo militare necessario per impedire all'Atalanta di sfiorare addirittura il 3-3...".
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