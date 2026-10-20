Sereni: "Il Milan ha meritato il successo, folgorante come è stato all'inizio, di nuovo scintillante come raramente si era visto in questa stagione"

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica, si è così espresso commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta.

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica, si è così espresso commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta: "Una partita a due facce. Il Milan ha superato 3-2 l’Atalanta grazie a una prima ora di gioco bella, intensa, efficace. L’ultimo tratto di gara è stato invece tutto per la Dea, in una manifestazione di Sarrismo a suo modo splendida. In mezz’ora da 3-0 a 3-2, con Zappacosta che ha avuto il pallone per un clamoroso pareggio. Certo il Diavolo ha meritato il successo, folgorante come è stato all'inizio, di nuovo scintillante come raramente si era visto in questa stagione. Hanno segnato Ramos su rigore, poi Rabiot e Gila, sul corner che ha fatto seguito a un altro penalty stavolta fallito dal centravanti portoghese. Dopo, è uscita fuori l’Atalanta, che ha colpito con Gaetano (perché non ha giocato titolare?) e Krstovic.

Sarri aveva tante assenze pesanti, a cui si è aggiunto Kolasinac al 20’: al suo posto è entrato il giovane Obric, al debutto in A, che di fatto è stato protagonista in negativo sulle prime due reti subite. Insomma, ci sono delle attenuanti. Il Milan dà continuità alla vittoria di Salisburgo e sale al quarto posto in classifica, a -4 dall’Inter capolista. La strada imboccata sembra finalmente giusta. Amorim rispetto alla gara della Red Bull Arena ha cambiato tanto: anche così si spiega il ritmo frenetico con cui il Diavolo ha tolto il fiato all’Atalanta fin dall’avvio".