Massara: "Al Milan ci vorrebbero tanti Rabiot a livello di carattere"

Il giornalista Dario Massara ha commentato con una nota positiva le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel post-partita di Milan-Atalanta 3-2

Hanno fatto rumore le parole di Adrien Rabiot al triplice fischio di Milan-Atalanta 3-2 (LEGGI QUI e QUI). Il centrocampista francese rossonero, nominato MVP del match con un gol e un assist nel suo carniere, si è dichiarato "arrabbiato" per come la squadra ha lasciato l'opportunità agli avversari di tentare il recupero, sottolineando che anche i subentrati devono fare meglio. Negli studi di Sky Sport 24, al termine della gara, il telecronista Dario Massara ha detto la sua in merito alle dichiarazioni di Adrien Rabiot.

Così Dario Massara sul piccolo sfogo di Adrien Rabiot a fine gara: "È importante che questo messaggio arrivi ai compagni, che sia un monito per chi era in campo in quel momento e ha fatto sì che ci fosse questo calo troppo evidente e troppo clamoroso. Io credo che Rabiot sia un giocatore di grande personalità e penso che forse nel Milan ci vorrebbero tanti Rabiot a livello di carattere, leadership. Diciamo che adesso è arrivato Gila, ma si è appena inserito nello spogliatoio. In un momento del genere ci vuole più personalità in campo, perché chi sta all'interno del terreno di gioco deve dare una sveglia ai compagni, deve trascinarli con una frase, con un movimento, con un esempio, con un gesto. Deve aumentare il livello di carattere che probabilmente in quel momento è venuto a mancare".