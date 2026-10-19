Baiocchini: "Se Maignan non avesse fatto quella grande parata... Con l'inerzia della partita il Milan poteva addirittura perderla. I rossoneri devono crescere nell'attenzione"

La bella vittoria per 3-2 del Milan di ieri sera è stata vissuta con poca serenità da parte dell'ambiente a causa degli ultimi 25 minuti di gioco in totale balia dell'Atalanta: la squadra di Amorim ha davverto rischiato di vanificare quanto di buono fatto vedere nella restante porzione di partita. Sul 3-2 Maignan ha dovuto sfoderare una parata di alto livello per permettere ai rossoneri di portare a casa il risultato. Manuele Baiocchini, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, ha commentato così la gara di San Siro:

"Per la settimana che è stata - la grande prestazione di Salisburgo, la grande ora contro l’Atalanta - non meritavano di uscire dal campo con l’amaro in bocca. Questo ha detto Amorim nelle interviste post partita. Alla fine è vero che il Milan ha vinto entrambe le partite, ma quegli scricchiolii negli ultimi minuti contro l’Atalanta non lasciano troppo tranquillo Amorim. Erano state due prestazioni praticamente perfette del Milan e poi c’è stato un crollo nel finale. Rabiot se l’è presa anche con i compagni che sono entrati: Estupinan, Jashari, Hutchinson, Loftus-Cheek non hanno convinto come chi ha giocato dall’inizio, ma è stato uno switch mentale anche per un po’ di stanchezza perché non aveva avuto giorni di allenamento prima di Milan-Atalanta, Amorim l’ha preparata solo sabato perché prima aveva concesso un giorno di riposo, e quindi ci può stare…

Ma deve fare attenzione il Milan, se vuole fare il salto di qualità e stare nelle prime 4 stabilmente certamente queste cose non devono accadere. Se Maignan non avesse fatto quella grande parata nel finale la partita poteva finire 3-3, o addirittura poteva anche perderla il Milan vista l’inerzia della partita, come ha detto anche Sarri a fine partita. Grande attenzione, ma soprattutto grande concentrazione per 90 minuti: in questo il Milan è una squadra che deve ancora crescere”.