Bucchioni dà ragione a Rabiot: "Sfogo giusto dopo l'Atalanta"

Enzo Bucchioni ha dato ragione ad Adrien Rabiot che dopo l'Atalanta ha parlato di mancanza di mentalità nel Milan che per poco non si è fatto rimontare dai nerazzurri

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato il successo del Milan contro l'Atalanta: "Bene invece il Milan che ha battuto l'Atalanta facendo una tremenda fatica nel secondo tempo, ma fino al sessantesimo ha giocato un ottimo calcio, il miglior Milan della stagione segno che il lavoro di Amorim sta diventando concretezza. Smettere di giocare dopo il tre a zero però ha fatto imbestialire Rabiot che non le ha mandate a dire ai suoi compagni in campo e nelle interviste post gara. Uno sfogo giusto, rischiare di buttarsi via dopo una grande gara non ha senso. La crescita deve avvenire anche sotto l'aspetto caratteriale, le partite devono sempre rimanere in controllo, soprattutto quando si vince con un ampio margine. Rabiot è sempre più leader di questo gruppo, ma s'era capito da un pezzo, e Amorim lo deve solo ringraziare".

Nel post-partita, Ruben Amorim ha parlato così dello sfogo di Rabiot sulla mancanza di mentalità: "Rabiot è un giocatore speciale, e ricordo che ha detto la stessa identica cosa per la nazionale. E stiamo parlando di ragazzi che hanno vinto tutto, perfino un Mondiale. Può succedere a qualsiasi squadra; ha detto la stessa cosa anche in nazionale, e a me questo piace. Ho sentito che la squadra non meritava di finire la partita con questo sapore amaro, con questa sensazione che abbiamo avuto nel finale. Quindi non è solo una questione di mentalità, ma di come ci sentiamo, persino all'interno dello stadio. Lo stadio non scende in campo, ma allo stesso tempo, dopo la prima partita, ho avvertito come è cambiato l'ambiente. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare sia noi sia i nostri tifosi: quando succede qualcosa in partita, dobbiamo continuare a giocare nello stesso identico modo. Rabiot è molto emotivo quando parla a fine gara, e a me piacciono davvero tanto i giocatori emotivi".