20 ottobre 2002: Rivaldo e Tomasson segnano i loro primi gol in maglia rossonera

Il 20 ottobre 2002, in occasione di un Atalanta-Milan di Serie A, Rivaldo e Jon Dahl Tomasson hanno segnato i loro primi gol in maglia rossonera

Il 20 ottobre 2002, in occasione di un Atalanta-Milan valida per la 6^ giornata di Serie A, Rivaldo e Jon Dahl Tomasson hanno segnato i loro primi gol in maglia rossonera. Ad aprire il match è stato il brasiliano, mentre l'ex centravanti danese ha siglato la rete del momentano 2-1. La gara è terminata poi 4-1 per il Diavolo (a completare il tabellino ci fu la doppietta di Andrea Pirlo).

Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it:

ATALANTA-MILAN 1-4

Reti: 15' Rivaldo, 30' L. Sala, 41' Tomasson, 66' rig. Pirlo, 81' Pirlo



ATALANTA: Taibi, L. Sala, Natali, Carrera (59' Gautieri), Bellini, D. Zenoni, Berretta, Dabo (77' Foglio), Zauri, Pià (67' Comandini), Bianchi - All.: Vavassori

MILAN: Dida, Simic (67' Helveg), Nesta, P. Maldini, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Rui Costa (75' Ambrosini), Seedorf I, Tomasson, Rivaldo (77' Serginho) - All.: Ancelotti

Arbitro: Paparesta