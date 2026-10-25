Pioli racconta e spiega le differenze tra Ibra e Giroud: "Due campioni..."

L'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli ha parlato così in una recente ed interessante intervista al Corriere dello Sport, affrontando temi sul proprio passato e raccontando aneddoti e curiosità sui tanti campioni allenati in carriera. Ecco un breve estratto sulle sue parole in merito alle differenze tra Ibrahimovic e Giroud, due straordinari attaccanti allenati nella bella parentesi milanista:

PIOLI RACCONTA IBRA E GIROUD

"Giroud un campione sia tecnico sia morale perchè abbina le due cose. Fa gruppo, clima. A differenza di Zlatan che è grintoso, incazzato, divisivo, Olli trasmette una serenità assoluta e che professionista poi... Sempre a 100 all’ora, con qualsiasi acciacco, e ne aveva tanti. Zlatan, certo, di un’intelligenza sopra la media, chiaramente a livello calcistico. C’è lo Zlatan pubblico, il personaggio, e quello nello spogliatoio. Ricordo che quando arrivò da noi, si presentò a Milanello alle 7 di sera, eravamo io e lui, aveva male a un ginocchio, come sempre. Ci vedemmo nel mio ufficio, mi guardò negli occhi e disse: 'Tu allenatore, io giocatore, io rispetto te, tu parla chiaro con me e io sarò sempre dalla tua parte'. Così è stato. Una sola volta abbiamo avuto un diverbio, colpa mia, che non gli avevo parlato".