Corsa alla presidenza della FIGC. Il CorSera titola: "Galliani apre la sfida a Malagò. Si tessera e si candida"
In merito alla corsa alla presidenza della FIGC, il Corriere della Sera titola così stamattina: "Galliani apre la sfida a Malagò. Si tessera e si candida". Se fino a qualche giorno fa si pensava che l'attuale commissario Giovanni Malagò non avrebbe avuto rivali, ora si sta facendo sempre più forte la candidatura di Adriano Galliani, che è spinto da Inter, Atalanta e Milan e che è pronto a tesserarsi per una società dilettantistica di Milano come dirigente accompagnatore a titolo gratuito per adempiere a uno dei requisiti necessari per la candidatura.
Scrive il CorSera: "Il dado è tratto: l’ex dirigente di Milan e Monza scende in campo e sfida Malagò (i due si sono sentiti al telefono). All’ex presidente federale e ora commissario le componenti rimproverano la mancanza di condivisione nelle scelte (dal ct, alla nomina della Bianchedi fino alla scelta di puntare su Signori come capodelegazione dell’Under 20). In serie A è partita la lotta all’ultima firma: chi avrà la maggioranza? Oggi intanto si riuniranno i delegati dell’Aic".
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