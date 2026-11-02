Allegri, numeri da crisi: 24 punti nelle ultime 20 panchine tra Milan e Napoli

Allegri, numeri da crisi: 24 punti nelle ultime 20 panchine tra Milan e NapoliMilanNews.it
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Oggi alle 14:40Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Il rendimento di Allegri nelle ultime 20 panchine tra Milan e Napoli è molto deludente

Il rendimento recente di Massimiliano Allegri racconta un momento tutt'altro che brillante per il tecnico livornese. Nelle sue ultime 20 panchine complessive, considerando le ultime 10 alla guida del Milan e le prime 10 con il Napoli, compresa quindi anche la sconfitta di ieri sera contro la Juventus, Allegri ha raccolto appena 24 punti. 

La media è di 1,20 punti a partita, un dato decisamente basso per un allenatore chiamato a guidare squadre con ambizioni di vertice. Il tren negativo attraversa quindi due esperienze diverse e comincia ad alimentare seri dubbi sul rendimento del tecnico livornese. 