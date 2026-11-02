Costacurta: "Kakà è stato un Pallone d'Oro anche fuori dal campo"
Negli studi di Sky Sport Alessandro 'Billy' Costacurta ha parlato dell'impatto che ebbe al Milan Ricardo Kakà, omaggiato nella serata del derby con l'ingresso nella Hall of Fame del club rossonero:
"L'esordio di Kakà è stato per tutti noi l'esordio di una persona che avrebbe cambiato le sorti di quel Milan. Noi eravamo campioni d'Europa giocando in una certa maniera. Ricky ci diede la possibilità, oltre al fascino in campo, anche la personalità e il garbo del testimonial che sarebbe potuta diventare un'icona. Non mi aspettavo le lacrime di Ricky (nella serata dell'ingresso in Hall of Fame, ndr), ma so che quello stadio ci mancherà, un pochino a tutti, però crea anche queste situazioni. Momento bellissimo perché poi Ricardo abbiamo voluto bene più ad altri che hanno fatto la storia. È stato un Pallone d'Oro anche fuori dal campo".
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