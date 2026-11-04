Paulo Fonseca allo Sporting: le prime dichiarazioni dell'ex rossonero sull'addio al Lione

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. L'ex tecnico di Roma e Milan, dopo la bella esperienza al Lione tornerà così ad allenare in madre patria, in Portogallo. L'addio in Ligue ha però attirato sull'ex rossonero, critiche e riflessioni. Come mai un addio così avventato? Visto l'ottimo periodo di forma con il Lione tra campionato e coppa.

FONSECA PARLA DA ALLENATORE DELLO SPORTING

"Avremo tempo di parlare più avanti. Domani o dopodomani, quando ne avrò l'opportunità, risponderò a tutte le domande", ha risposto l'ex tecnico del Milan ai giornalisti presenti, tra cui Sport Tv. "Se lo Sporting mi ha fatto cambiare idea riguardo a un ritorno in Portogallo? Certamente. Avremo tempo per parlare. Grazie". Le prime brevi ed enigmatiche dichiarazioni del nuovo tecnico dello Sporting Lisbona, incertettato ieri sera all'aeroporto Humberto Delgado.