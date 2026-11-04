Paulo Fonseca allo Sporting: le prime dichiarazioni dell'ex rossonero sull'addio al Lione
Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. L'ex tecnico di Roma e Milan, dopo la bella esperienza al Lione tornerà così ad allenare in madre patria, in Portogallo. L'addio in Ligue ha però attirato sull'ex rossonero, critiche e riflessioni. Come mai un addio così avventato? Visto l'ottimo periodo di forma con il Lione tra campionato e coppa.
FONSECA PARLA DA ALLENATORE DELLO SPORTING
"Avremo tempo di parlare più avanti. Domani o dopodomani, quando ne avrò l'opportunità, risponderò a tutte le domande", ha risposto l'ex tecnico del Milan ai giornalisti presenti, tra cui Sport Tv. "Se lo Sporting mi ha fatto cambiare idea riguardo a un ritorno in Portogallo? Certamente. Avremo tempo per parlare. Grazie". Le prime brevi ed enigmatiche dichiarazioni del nuovo tecnico dello Sporting Lisbona, incertettato ieri sera all'aeroporto Humberto Delgado.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan