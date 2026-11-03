André Silva ricorda gli anni al Milan: "In Serie A c'era una squadra più forte delle altre"

Interessanti e ricche di ricordi positive le ultime parole dell'ex numero nove rossonero Andre Silva, oggi esperto fulcro offensivo del Porto che domani sera, in un dolce come back, ritornerà ad affrontare una squadra italiana dopo la breve parentesi al Milan nel 2017. Così, il centravanti portoghese, nella conferenza stampa di vigilia ha voluto raccontare e ricordare gli anni in Italia:

"Il mio passato in Italia? La Serie A è molto particolare rispetto a quella portoghese, è un po’ avanti. Mi è piaciuto molto giocare in Italia. Ci sono squadre che fanno gruppo e che giocano tutte insieme con tanta tattica. In Portogallo c’è un po’ di tutto, ma c’è molta differenza anche tra le squadre più forti. lo ero al Milan, ma la Juve era troppo forte, ora le cose sono cambiate un po’ ed ogni anno c’è una squadra nuova che sorprende. La Serie A mi è piaciuta tanto, ma adesso sono in Portogallo e c’è ancora tanto da fare. Rispetto agli anni scorsi il livello è più alto e più squadre sono più forti”.

I NUMERI CON LA MAGLIA DEL MILAN

In rossonero, Andre Silva ha collezionato 40 presenze ufficiali condite da 10 reti e due assist. Decisamente meglio e più positivo lo score e rendimento al Francoforte in Bundesliga: 71 presenze, 45 reti e 15 assist.