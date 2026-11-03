Un ex Milan apre al ritorno in Serie A: "Vorrei tornare un giorno"

Sergino Dest apre al ritorno in Italia dopo l'esperienza al Milan

L'esperienza di Segino Dest al Milan non lasciò il segno. Arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato nell'estate post scudetto, l'americano collezionò in rossoner 14 presenze, di cui 8 in Serie A, senza mai segnare. Oggi, però, l'ex Barça sembra aver ritrovato continuità al PSV, dove in questa stagione ha già messo a segno 3 gol e 3 assist in 13 presenze.

Oggi Dest compie 26 anni, e nonostante il ruolo centrale che ricopre nel progetto del club di Eindhoven, non nasconde il desiderio di misurarsi nuovamente in un campionato più competitivo dell'Eredivisie, proprio come la Serie A: "Penso che il PSV sia un grande club, quindi anche qualsiasi altra squadra non potrà che essere un’ottima scelta. Ma voglio continuare a mettermi alla prova. Si tratta anche di una questione legata all’Eredivisie: voglio poter migliorare ogni settimana in un campionato di livello superiore e confrontarmi con i migliori. È stato un periodo breve, ma mi è piaciuta l’Italia e mi è piaciuta la Serie A, vorrei tornare un giorno".