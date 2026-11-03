Un ex Milan apre al ritorno in Serie A: "Vorrei tornare un giorno"
L'esperienza di Segino Dest al Milan non lasciò il segno. Arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato nell'estate post scudetto, l'americano collezionò in rossoner 14 presenze, di cui 8 in Serie A, senza mai segnare. Oggi, però, l'ex Barça sembra aver ritrovato continuità al PSV, dove in questa stagione ha già messo a segno 3 gol e 3 assist in 13 presenze.
Oggi Dest compie 26 anni, e nonostante il ruolo centrale che ricopre nel progetto del club di Eindhoven, non nasconde il desiderio di misurarsi nuovamente in un campionato più competitivo dell'Eredivisie, proprio come la Serie A: "Penso che il PSV sia un grande club, quindi anche qualsiasi altra squadra non potrà che essere un’ottima scelta. Ma voglio continuare a mettermi alla prova. Si tratta anche di una questione legata all’Eredivisie: voglio poter migliorare ogni settimana in un campionato di livello superiore e confrontarmi con i migliori. È stato un periodo breve, ma mi è piaciuta l’Italia e mi è piaciuta la Serie A, vorrei tornare un giorno".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan