Le formazioni ufficiali di Italia-Francia: presenti Maignan e Rabiot nei Blues

Le formazioni ufficiali di Italia-Francia: presenti Maignan e Rabiot nei Blues
Oggi alle 20:10News
di Lorenzo De Angelis
Le scelte ufficiali di Italia-Francia, sfida valida per la Nations League

Le formazioni ufficiali di Italia-Francia, sfida valida per la quinta giornata del Gruppo 1 di Lega A di Nations League. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 a San Siro. Di seguito le scelte dei due CT.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.