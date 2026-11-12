Le formazioni ufficiali di Italia-Francia: presenti Maignan e Rabiot nei Blues
Le scelte ufficiali di Italia-Francia, sfida valida per la Nations League
Le formazioni ufficiali di Italia-Francia, sfida valida per la quinta giornata del Gruppo 1 di Lega A di Nations League. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 a San Siro. Di seguito le scelte dei due CT.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.
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