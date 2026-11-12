AC Milan, importante comunicazione ai tifosi su un incidente informatico riguardo l'e-commerce del Club

AC Milan ha comunicato in queste ore ai propri tifosi registrati nello shop online ufficiale quanto segue:

"Gentile tifoso,

la sicurezza dei tuoi dati è per noi una priorità. Per questo vogliamo informarti di un incidente informatico di cui abbiamo acquisito piena conoscenza il 6 novembre 2026 e che ha coinvolto un nostro fornitore operante nell’ambito dell’e-commerce, con conseguente impatto anche su AC Milan. Sappiamo che si tratta di una situazione delicata, per te come per noi. Per questo desideriamo spiegarti con chiarezza cosa è successo, quali misure abbiamo adottato e come possiamo aiutarti a proteggere i tuoi dati.

Cosa è successo

Il 6 novembre 2026 abbiamo avuto piena contezza di un accesso non autorizzato a una piattaforma di un nostro fornitore utilizzata nell’ambito delle attività di e-commerce. L’incidente ha riguardato esclusivamente dati riferiti ai clienti del nostro store online. In collaborazione con il fornitore, ci siamo assicurati che fossero adottate immediatamente le misure per proteggere i nostri dati e impedire ulteriori accessi fraudolenti.

Quali informazioni sono state interessate dall’attacco

In base agli approfondimenti effettuati, i dati trattati dal nostro fornitore coinvolto nei processi afferenti al nostro e-commerce e interessati dall’attacco sono stati: nome, cognome, indirizzo e-mail, informazioni relative agli indirizzi di spedizione, il numero di acquisti da te effettuati sul nostro e commerce e la spesa complessiva, i numeri d’ordine relativi ai tuoi acquisti, la data e l’ora del tuo primo e del tuo ultimo acquisto. Non sono stati compromessi i dati dei metodi di pagamento, né le password degli account e neppure le informazioni relative al contenuto dei singoli ordini.

Cosa abbiamo fatto

A seguito dell’attacco, il fornitore ha immediatamente rafforzato le misure già esistenti a protezione dei propri sistemi, interrompendo tempestivamente l’accesso illecito ai dati. AC Milan ha parallelamente avviato le opportune indagini e richiesto tutte le verifiche tecniche, informando tempestivamente anche l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Cosa ti suggeriamo di fare

Ti invitiamo a prestare la massima attenzione riguardo comunicazioni e-mail, chiamate o messaggi sospetti che potresti ricevere nelle prossime settimane, in particolare quelli che richiedono la condivisione di informazioni personali o dati di pagamento e apparentemente inviati da

AC Milan.

AC Milan ti contatterà sempre da indirizzi e-mail caratterizzati dal dominio @acmilan.com e non ti chiederà mai di condividere dati riservati quali la password del tuo account o i dati della tua carta di pagamento. Se ricevi un messaggio sospetto che sembra provenire da AC Milan, non aprire eventuali link e contattaci direttamente per le verifiche del caso.

Come ti supportiamo

Consulta le FAQ disponibili sul nostro Help Center, chiamaci allo 02.82958070 o contattaci tramite l’indirizzo dpo@acmilan.com, nel caso tu abbia bisogno di un confronto o una rassicurazione rispetto a eventuali comunicazioni sospette che riceverai.

Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessita.

Un cordiale saluto,

AC Milan".

Il 30 ottobre è stato rilevato un incidente informatico che ha interessato la piattaforma di un fornitore tecnologico dell'e-commerce di AC Milan, con un accesso non autorizzato ad alcuni dati dei clienti dello store online. L'episodio è rimasto circoscritto alla piattaforma del fornitore e non ha coinvolto altri sistemi o servizi del Club.

I dati interessati riguardano principalmente informazioni anagrafiche, di contatto e alcune informazioni relative agli acquisti. Non risultano coinvolti dati di pagamento, carte di credito, password o altre credenziali di accesso.

AC Milan ha informato il Garante per la protezione dei dati personali e sta contattando direttamente i clienti interessati, fornendo indicazioni e assistenza dedicata. Al momento non risultano evidenze di utilizzo improprio dei dati. Il club rossonero consiglia una forte attenzione a eventuali tentativi di phishing.